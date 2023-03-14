İttifak yetkisi de Kılıçdaroğlu’nda

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CHP’nin önceki gün toplanan Parti Meclisi’nden aldığı bu yetkiyle, Kılıçdaroğlu, seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı, yapacaksa hangi seçim çevrelerinde kimlerle nasıl yapacağı, ittifak yapılacak yerlerde listelerin oluşumuna da karar verecek. Kulislerde, bu yetki devrinin seçim sürecinde ittifak ortaklarına karşı Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatacağı belirtiliyor. Kulislerde, ittifak üyesi partilerden 30 ya da 40 ismin CHP listelerinden aday gösterilebileceğinden söz ediliyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “ittifak içinde ittifak” formülüyle seçimlere yönelik SP-DEVA-Gelecek Partisi işbirliğini gündeme getirdi. Karamollaoğlu, bu 3 partinin Millet İttifakı içinde ayrı bir ittifak yapılanmasıyla seçimlere gitmesi halinde daha fazla milletvekili çıkarmalarının mümkün olacağını söyledi. İttifak seçenekleri 6’lı Masa ortakları arasında oluşturulan komisyonda il il, ilçe ilçe yapılan simülasyonlarla değerlendiriliyor. Komisyonun yakında seçenekleri de içeren kapsamlı çalışmasını tamamlayıp, liderlere sunabileceği belirtiliyor.



PARTİ TURUNA ÇIKIYOR



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde ittifak dışı partilerle adaylığına destek için görüşme turuna çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda HDP, sol ve merkez partilerle görüşeceği belirtildi. Hatay’da bugün yapacağı grup toplantısının ardından hafta sonuna kadar Ankara’da kalması beklenen Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmelerinden bazılarını bu süreçte de yapabileceği kaydedildi.



