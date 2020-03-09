İttifak yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de iş insanları ile yaptığı toplantıda, Türkiye’nin menfaatlerine uygun konularda iktidara destek verdiklerini söyleyerek, “Dış politikada ülkemizin menfaati için doğru olduğunu düşündüğümüz konularda her zaman destekleriz ama iş başka ülkelere asker göndermeye gelince ‘olmaz’ deriz” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, hafta sonu Kayseri’de Çağdaş İş Adamları Platformu’nca düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile Kayseri milletvekili Çetin Arık eşlik etti. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Kayserili iş insanlarının sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SİYASETTE TEMEL AYRIM

(‘Millet İttifakı’nın genişletilmesi için yeni ittifak arayışları olur mu) Türkiye’de artık sağ sol ayrımında çok demokrasiden yana olan ve demokrasiden yana olmayıp otoriteden, tek adamdan yana olanlar var. Siyasette temel ayrım bu. Biz Türkiye’de demokrasiden yana olan herkesle bir arada olacağız. Demokrasi, özgürlük, insan haklarından yana tavır alan herkesle bir arada olacağız. Çünkü önce hep birlikte demokrasiyi inşa etmeliyiz. Kimse karamsar olmamalı. Sonunda demokrasi kazanacak. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ülke olarak. Türkiye iyi yönetilmiyor ama asla hiçbirimiz umutsuz değiliz.

DÖRT AYAKLI STRATEJİ

Burada sivil toplum örgütleri olarak, işadamları olarak, çalışanlar olarak hepimizin sorumluluk alarak mücadele etmemiz gerekiyor. Böylece ülke karanlık günlerden çıkacak. Bu ülkeye, bütün güzellikleri getireceğiz. Asla umutsuz değiliz.



Türkiye’yi kurtarmak için dört ayaklı strateji uygulayacağız. Bunlardan birincisi hukukun üstünlüğünü sağlamak, katılımcı demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke ekonomik olarak da kalkınmaz. Bugün yaşadığımız sorun budur. İkincisi üreten Türkiye olmalıyız. Rekabet gücü yüksek ürünler üretmemiz lazım. Üçüncü ayak ise güçlü bir sosyal devlet. Huzurlu olmak için güçlü bir sosyal devlet olmalı. Dördüncü ayak ise sürdürülebilirliktir. Demokrasiyi geliştirebilir, üretimde önemli noktalara gelebilirsiniz, güçlü sosyal devlet olabilirsiniz ama bunları sürdürmek çok önemlidir. Türkiye’yi ayağa kaldıracak strateji budur.”

MİLLİ KONULARDA HÜKÜMETE DESTEK

(‘Milli meseleler söz konusu olduğu zaman hükümetle bir araya gelmez misiniz’ sorusu üzerine) “Tabii ki milli meseleler olduğu zaman bir araya geliyoruz. Hükümetin terörle mücadele konusunda daha önce olumlu adımlarını destekledik. Dış politikada ülkemizin menfaati için doğru olduğunu düşündüğümüz konularda her zaman destekleriz ama iş başka ülkelere asker göndermeye gelince milli menfaatimiz yoksa buna ‘olmaz’ deriz.”