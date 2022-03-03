'İttifak masası devrilmez'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de katıldığı programda özetle şunları söyledi:

“Ülkeyi biz yönetsek Montrö Sözleşmesi’nin gereğini yerine getirir, asla ve asla tartışmaya açmazdık. Geçmişte hatırlarsanız, ‘Savaş gemileri gerekirse Kanal İstanbul’dan geçer’ şeklinde Erdoğan’ın bir açıklaması var. Ama artık eminim o da anladı ve Montrö’nün önemini kavradı. Kanal İstanbul’u da bir kenara bırakacaktır diye düşünüyorum.

PUTİN YANLIŞ

Rusya’nın yaptığını asla doğru bulmuyoruz. Türkiye herhangi şekilde bir taraf olmamalı ama savaşın durması için de elinden gelen bütün çabayı göstermeli. Ukrayna’da direniş var. Ukraynalılar kendi topraklarını savunuyorlar, bu da gayet doğaldır. Burada yanlış olan Putin’in tutum ve davranışıydı. Rusya’nın özelliği ne, tek adam rejimi var. Bir kişinin Rusya’yı hangi konuma düşürdüğünü dünyada görüyoruz değil mi? Biz demokrasiyi istiyoruz. Biz iktidara gelirsek bütün ülkelerle ilişkimiz iyi olur. Bizim temel felsefemiz şu: ‘Yurtta barış dünyada barış’.

KUCAKLAŞMA

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le aslında hukuku yeniden inşa ediyoruz. Her evde bile farklı görüşler çıkıyor ama bu evin dağılmasına yol açmıyor. Ülkenin kazanmasını istiyoruz. Ülkede yaşayan insanların kutuplaşmasını istemiyoruz. Kucaklaşma istiyoruz. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, biz şimdi toparlamak istiyoruz.

ÖNEMLİ BİR AKTÖR

Bu masa devrilmez. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var ve gereğini yapmak zorundayız. A partisi B partisi yoktur, liderlerin Türkiye’nin geleceği açısından kararlı bir duruşu vardır. Burada liderlerin Türkiye’nin geleceği açısından kararlı bir iradeleri vardır. Bu imza atılarak bu iradeler gösterildi. Sayın Akşener önemli bir aktördür.

‘DERLERSE OLURUM’

Herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Liderler arasında karşılıklı bir güvenin oluşması lazım. Belirli bir takvimin belirlenmesi lazım. Dolayısıyla ‘Ben cumhurbaşkanı olacağım’ demekle bu iş olmuyor. Bütün bunları altı lider oturup düşünecek.

Sonuçta bir gelecek inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayının devlet aklının ne olduğunu bilmesi lazım. Bir devlet deneyiminin olması lazım.

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BAŞBAKAN ADAYI

Başbakan adayımız var. ‘Başbakanlığa talibim’ diyen (Meral Akşener) ittifakın önemli bir aktörü var. Bütün bunların hepsini düşünmek zorundasınız.”