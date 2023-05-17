İttifak liderleriyle görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede liderlerle hem 14 Mayıs seçim sonuçlarını hem de 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini ele aldı. Partilerin milletvekili oranlarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turda izlenecek strateji ve saha çalışmalarını görüştü.

SEÇİM DİLİ VE KABİNE

Görüşmelerde en önemli konuların başında, yeni dönem kabinesi ve Meclis komisyonları geldi. Ayrıca, Cumhur İttifakı’nın ikinci tur için SEÇİM stratejisini değiştirip değiştirmeyeceği, mitinglerin yapılıp yapılmayacağı, hangi illere ziyaretlerin gerçekleştirileceği, propagandada kullanılacak seçim dili gibi konular da değerlendirildi.

BEŞTEPE BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe’de, sırasıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.



