İttifak derse aday olurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna “İttifak derse ki, ‘Aday olacaksın’, oluruz o zaman. Bu ittifakın kendi içinde konuşacağı bir olay” dedi. Kılıçdaroğlu, Yeniçağ TV’de gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun sorularına şu yanıtları verdi:

DAHA NE KADAR TAHKİM?

(Bahçeli’nin 100. yılda 100 maddelik anayasa teklifi) Bunların hiçbir anlamı yok. Ne diyor Bahçeli, ‘efendim tek kişilik hükümet yönetimini tahkim etmemiz lazım’ diyor. Daha ne kadar tahkim edeceksiniz? Vermediğiniz ne kaldı? (Bahçeli’nin açıklamalarında özellikle milliyetçi ve Türkçülük vurgusu var. AK Parti zamanında karşıydı bu vurguya) ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım’ diyordu ama şimdi söyleyemez. Bahçeli’ye mahkûm durumda. Şimdi o lafın ‘M’sini bile söyleyemez. Bunlar tamamen gündem değiştirmeye yönelik, hiçbirisine itibar etmemek gerekiyor.

52’NCİYE DE OLUR

(Anayasa’da en fazla iki kez aday olma şartı var. Erdoğan 2023’te aday olabilir mi?) Peki buna kararı kim verecek? Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bağımsız bir iradesi var mı, yok. 51 kez seçime girse, YSK ‘52’nci sefer girebilir’ diye karar alır. Oraya kendi yandaşlarını seçtikleri kişileri önce çağırıyor. Anayasa askıda zaten. Hangi anayasa? Kim karar verecek? Anayasa şu anda rafa kaldırılmış vaziyette.

(Seçimde cumhurbaşkanı adayı mısınız?) Bizim millet ittifakımız var. İttifak ile istişare yapmadan doğru olmaz bu. İttifak derse ki, ‘Aday olacaksın’, oluruz o zaman. Bu ittifakın kendi içinde konuşacağı bir olay. Önce biz ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den ne anlıyoruz kamuoyu ile paylaşmak zorundayız. O metin ilerliyor. Her partiden bir genel başkan yardımcısı o konuda çalışıyor. Ortaya bir metin çıkar, kamuoyu ile paylaşılır.

KARAR ANA AKTÖRLERİN

(İttifak partilerini güçlendirecek misiniz?) Ben isterim ama buna karar verecek olan ittifakın ana aktörleri. Ben tek başına karar veremem. Ben isterim ki ittifak güçlü olsun, daha yeni aktörler gelsinler, aynı şeyleri paylaşıyorsak, aynı konuda mücadele ediyorsak, Türkiye’nin huzuru için mücadele edilecekse biz isteriz.

BAHÇELİ İZİN VERMEZ

(Erdoğan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi getirse ne dersiniz?) Erdoğan öyle bir öneri ile gelmez. Erdoğan esir alınmış vaziyette siyaseten. Bahçeli asla ona izin vermez. Yazdı 100 maddelik anayasa, onu da gönderecek AK Parti’ye, ‘Buna göre yap arkasındayız’ diyor. Bugün açıklamasını yaptı, ilkeleri koymuş durumda. Tebligatı da bugün yarın yapmış olacak.”

İFTARI TAKSİCİLERLE YAPTILAR





Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara Balgat’ta bir taksi durağında, taksicilerle iftar sofrasında buluştu. Kılıçdaroğlu’na Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

YEŞİL MUTABAKAT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat kapsamında hareket etmediği takdirde, 2-3 yıl sonra ülkeye maliyetinin 2 milyar Euro olacağını belirterek, “Ben görüyorum; sanayici görüyor ama bu devleti yönetenler görmüyor” dedi. CHP Enerji ve Altyapı’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın hazırladığı ‘Enerjide Yeşil Dönüşüm’ broşürüne giriş yazısı yazan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

DÜNYA SADECE BİZE AİT DEĞİL

“Bugün tüm dünya ‘Yeşil Ekonomi’ diyor. Biz de ‘Yeşil Mutabakat’ diyoruz, hep birlikte doğayı korumak için, insanlığı korumak için; bütün kainatı, canlıları korumak için. Eğer ‘Yeşil Mutabakat’ kapsamında hareket etmezsek, fazla değil, 2-3 yıl sonra Avrupa’ya gönderdiğimiz her mala vergi konacak. Bunun Türkiye’ye maliyeti 2 milyar Euro olacak. Hiç şüpheniz olmasın, dostlarımız ile birlikte kuracağımız iktidarın öncelikli hedeflerinden biri de bu konuda hızla adım atmak olacaktır. Türkiye, çağdaş dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır. Saray iktidarının bu konu üzerinde yarattığı sis perdesini kaldıracağız.” (Rifat BAŞARAN / ANKARA)

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