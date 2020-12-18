MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 'İttifak bozmak istiyor' iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi
GeriGündem Son dakika... 'İttifak bozmak istiyor' iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... 'İttifak bozmak istiyor' iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... 'İttifak bozmak istiyor' iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi
Abone Olgoogle-news

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi. Bahçeli açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle