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Son dakika... 'İttifak bozmak istiyor' iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi. Bahçeli açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.
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