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İTO seçimlerinde neler yaşandı? Yeniden başkan seçilen Şekib Avdagiç CNN TÜRK'te anlattı

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#Şekib Avdagiç#Hande Fırat#İTO
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 01:35

Yeniden İTO Başkanı seçilen Şekib Avdagiç CNN TÜRK canlı yayınında İTO seçimlerine dair merak edilen soruları yanıtladı. İTO tarihinin en fazla katılımı olduğunu söyleyen Başkan Avdagiç, "Bir manüpilasyon yapılmadı. Son derece demokratik bir şekilde seçimler yapıldı." dedi.

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İTO seçimlerinde siyasi müdahale var mıydı? Kaç kişi oy kullandı? Yeniden başkan olan Şekib Avdagiç, İTO seçimleri öncesi yaşananları CNN TÜRK'te açıkladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamaları şöyle:

İTO tarihinin en fazla katılımı oldu. 47 bin 500 kişi oy kullandı. Seçme yeterliliği olan 340 bin kişi vardı. Seçme yeterliliği olan sayıya göre yüksek bir katılımla seçimlerimiz yapıldı. Daha önceki seçimlerden farklı olarak yapıldı. Sayın Bakan'ın söylediğini reddediyorum. 2005 yılında Murat Yalçıntaş'ın liderliğinde ilk defa iktira geldiğimiz kendisinin gündeme getirdiği gibi bir manüpilasyon yapılmadı. Son derece demokratik bir şekilde seçimler yapıldı.

Bu seçimlerde bugüne kadar olduğundan çok farklı siyasileşti. Yerel yönetimler bütün güçleriyle oylara abandılar. Birçok listede çok açık yansımalarını gördük. Bunların hepsini artık geçtik. Kendi komitemde rakip listede olan bir iş kadını bir video yayınladı. Dedi ki; 'seçimden 1 gün evvel ben listedeydim. Partili olmadığım için listeden çıkarıldım.' dedi.

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2019'dan sonra 3 yıldır seçim yapılmadı. 2023'e giden bir Türkiye'de siyasi partiler bunun provasını yaptılar diye düşünüyorum. 2023 seçimleri için önemli bir gösterge olduğunu da düşünüyorum. Bir grup iş adamının seçimi olarak görülürse yanlış olduğunu düşüyorum.

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#Şekib Avdagiç#Hande Fırat#İTO

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