İTO çalışma saatleri 2021 - İTO saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İTO Cumartesi günü açık mı?

İstanbul Ticaret Odası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İstanbul Ticaret Odası’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İstanbul Ticaret Odası 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

İTO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 - İTO SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Ticaret Odası 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İTO CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

İstanbul Ticaret Odası, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

İTO BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi milli bayramlarda da hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz

İstanbul Ticaret Odası, (kısaca İTO) İstanbul'da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu kurumdur. İstanbul Ticaret Odası 350.000 kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük odaları arasında yer almaktadır. Oda faaliyetlerini genel olarak Eminönü'nde bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

1. yüzyılda Osmanlı Devleti ticaret ve sanayi sorunlarına eğilmek isterken sektör temsilcilerini aynı kuruluşta toplamak istedi. Bu amaçla 1876’da Ticaret ve Ziraat Meclisi tesis edildi, fakat verimli bir çalışma sağlayamadı. Bunun üzerine, 1879’da başbakanlığa getirilen Mehmed Said Paşa, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kuruluşu için gerekli süreci başlattı.

Avrupa’dakilere benzer (özellikle Fransa’daki gibi) bir ticaret odası kurulması için 11 maddelik bir nizamname (tüzük) taslağı hazırlandı. Taslak, 18 Ocak 1880’de, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Bakanlar Kurulu, kurulacak odanın ismi olarak da “Ticaret Odası” sözcüğünün kullanılmasına karar verdi.

Adres: İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü / İSTANBUL

Telefon: 0212 455 60 00

Faks: 0212 520 16 56 – 0212 513 15 65

İTO Çağrı Merkezi: 444 0 486

E-mail: ito@ito.org.tr

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara