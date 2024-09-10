İtiraz reddedildi

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Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, geçen hafta Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.



3’üncü celsede tutuklu sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Alper Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün’ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu gözönüne alınarak tahliye edilmişlerdi. 10 aydır tutuklu bulunan sanıklara yurtdışı çıkış yasağı verilmişti. Mahkeme, sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddederek sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılık, kararın kaldırılmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



İtirazı değerlendiren Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Bu kararın ardından dosya bir üst mahkeme olan Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Dün dosyaya bakan Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de yapılan itirazı reddetti.