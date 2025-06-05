İtirafçılar tahliye edildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla kurulan örgütünün lideri olduğu gerekçesi ile tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği 2 ayrı ifadenin ardından, ev hapis adli kontrolü uygulanarak tahliye edildi. Aktaş, 13 Ocak 2025’te belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

4 BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

Aktaş’ın 11 Mayıs 2025’te verdiği 2’nci ifadesi doğrultusunda Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından tutuklanmışlardı. Öte yandan İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CNCB-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, Avrasya Tüneli’nin işletmecilerinden ve Yapı Merkezi firmasının sahipleri Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü, Servet Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu kişiler ‘ev hapsi’, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘karakola giderek imza verme’ şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Savcılık açıklamasında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulundukları belirtildi.