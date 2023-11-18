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İtirafçı da sevk edildi

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#Mustafa Özalp#Uğurcan Ayyıldız#Dilan Polat
İtirafçı da sevk edildi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti operasyonla gözaltına alınmıştı.

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18 şüpheliden 6 kişi serbest kalırken Polat çiftinin aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Soruşturma kapsamında sonradan adliyeye sevk edilen Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız da tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Önceki gün etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek ek ifade veren ve itirafçı olan Polat çiftinin avukatları ve mali müşavirleri Ahmet Gün yine güvenlik gerekçesiyle dün Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na 2 gün önce Engin Polat’ın kuzeni Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz ile Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu da Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilmişti.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün, 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdi.

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#Mustafa Özalp#Uğurcan Ayyıldız#Dilan Polat

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