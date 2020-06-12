İtina kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İtina kelimesi eş anlamlı olarak, ‘Özen ve ihtimam’ sözcükleri ile beraber değerlendirilmektedir. Her iki kelime de itina sözcüğünün karşılamakta ve ortak anlam üzerinden kullanım imkanı vermektedir.

İtina Eş Anlamlısı

Herhangi bir durum ya da olay karşısında düzenli olmak veya dikkatli davranma itina sözcüğü ile karşılık buluyor. Bu aynı anlamı taşıyan ‘özen’ ya da ‘ihtimam’ kelimeleri üzerinden de eş anlamlı şekilde itina sözcüğü değerlendirilmektedir.

‘’Kitaplarımı büyük bir özen ile raflara yerleştirdim.’’

‘’Böyle durumlarda ihtimam göstermek çok önemlidir.’’

‘’İtinalı bir şekilde işi hatasız tamamladı.’’

Burada görüldüğü gibi her 3 cümle de aynı anlam üzerinde kelimeler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda siz de itina ile beraber özen ve ihtiman sözcüklerini ortak anlam eşliğinde cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Özellikle itina ile özen kelimeleri halk arasında yaygın değerlendirilen sözcükler içerisinde bulunmaktadır.