İtilaf ne demek? İtilaf nedir? İtilaf TDK kelime anlamı

İtilaf kelimesi 1. Dünya Savaşı sırasında kutuplaşan itilaf devletlerini akla getirmektedir. Bunun dışında günlük hayatta çok fazla cümle içinde karşılaşılmaz. Bu kapsamda itilaf kelimesinin anlamını TDK sözlüklerinde karşılaşmak mümkündür.

İtilaf Ne Demek?

Kelimelerin anlamlarını doğru bilmek yazı ve konuşma dilinde çok önemlidir. Bu sebeple kelimelerin anlamlarını öğrenmek ve buna uygun cümle içinde kullanmak gerekir. İtilaf kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumunda bulmak mümkündür.

İtilaf kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. İtilaf ve ittifak kelimesi genellikle birlikte kullanılan bir kelimedir. İtilaf kelimesinin anlamına bakıldığında anlaşma, uzlaşma ve uyuşma manası ile karşılaşılır. Ortak bir hedef konusunda doğrultusunda birleşen gruplar birbirleri ile itilaf yapmış sayılır.

İtilaf Nedir?

Türk Dil Kurumunda itilaf kelimesi hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bu nedenle itilaf kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumundan öğrenebilirsiniz. Böylelikle kolayca cümle içerisinde kullanabilirsiniz. İtilaf kelimesinin TDK anlamı şu şekildedir:

- Uzlaşma, anlaşma

- Anlaşma ve uzlaşma tarafları olan bir grup. Bunun dışında Meşrutiyet zamanında Hürriyet ve İtilaf Cemiyetine üye olan kişiler de itilafçı olarak sayılmaktadır.

- İtilaf Etmek: Anlaşmak, uzlaşmak ya da uyuşmak anlamına gelir.