İtilaf Devletleri'nin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 105'inci yılı kutlandı

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 105'inci yıl dönümü, 9 Ocak Cumartesi günü kısıtlama uygulandığı için bugün kutlandı. Çanakkale Şehitler Abidesi’ndeki tören, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle sınırlı katılımla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca, gerçekleştirilen törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protol üyeleri katıldı.



Törende, Şehitler Abidesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Vali İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eceabat İlçe Müftüsü Sinan Çetin tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Şehitler için dua edildi. Tören, Şehitler Abidesi'ndeki Sembolik Şehitlik'e karanfil bırakılmasıyla sona erdi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün bizim zafer günümüz, kutlu olsun. 1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları'nın sonucunda Türk milletinin, Mehmetçiğimizin haklı bir zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrıldığı gün bugün. Mehmetçiğimiz Çanakkale'de bir destan yazmıştır ve biz de o fedakârlığı yapan, destanı yazan, bu topraklar için toprağa düşen kahramanları anmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören icra ettik. Türkiye ve dünyada olan salgın nedeniyle daha kontrollü ve az kişinin katılımıyla bir tören yaptık. Lakin o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşumuzda bulunduk, İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla okuduk. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün kahramanlarımızı saygıyla andık" dedi.