İtikaf ne demek? İtikaf nedir? İtikaf TDK kelime anlamı

İtikaf kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadan Türkçeye pek çok kelime aktarılmıştır. İtikaf kelimesi günlük hayatta oldukça fazla kullanıldığından dolayı Türk Dil Kurumu sözlüğünde de kelimenin anlamına dair bilgi başlıkta vardır. İtikaf kelimesinin iki tane anlamı bulunmaktadır.

İtikaf Ne Demek?

İtikaf ne demek sorusunun cevabı kendini herhangi bir konuya bağlamadır. İtikafın bir diğer anlamı ise dünya işlerini terk edip kendini bir bölgeye kapama inzivaya çekilme anlamı yer almaktadır.

İtikaf kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Herhangi bir konuya bağlanmak demek itikaf demektir.

İtifak kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre iki anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelimenin bir tane din bilgisi anlamı bulunur. İlk anlamı bir kenara çekilme ve ortalıkta görünmeme anlamı vardır. İkinci anlamı ise ramazan ayının son on gününe girdiğinde bütün dünya işlerini terk edip kendini bu konuda Allah için ibadete adamak ve kendini ibadet için camiye kapamak anlamı vardır.