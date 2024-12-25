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İtibar davasını kazandı

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#Fatih Terim#DAVA#İtibar
İtibar davasını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 07:00

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan iki ayrı davaya göre Mahmut Ç. 16 Mayıs 2021’de, Azad A. ise 21 Temmuz 2021’de sosyal paylaşım sitesi (eski adıyla) Twitter’dan teknik direktör Fatih Terim hakkında, hakaret içerikli bir paylaşımlarda bulundu.

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Mahmut Ç. ve Azad A.’nın bu paylaşımlarının son derece terbiyesiz, yakışıksız, çirkin ve ağza alınmayacak bir ifade olduğunu öne süren Terim, avukatı Zafer Ertek aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstanbul asliye ceza mahkemelerinde görülen davalarda Mahmut Ç. ile Azad A., ‘hakaret’ suçundan ceza aldı.

Fatih Terim, ceza davasının ardından kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesiyle Mahmut Ç. ve Azad A.’ya 8 bin 500 liralık iki ayrı manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen iki ayrı davada karar açıklandı. Fatih Terim’in davasını kısmen kabul eden mahkeme, Mahmut Ç.’yi 3 bin lira, Azad A.’yı ise 5 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme, iki davalının da bu tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte Terim’e ödemesine karar verdi.

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#Fatih Terim#DAVA#İtibar

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