İtfaiyeye talih kuşu

Mahkeme 12 milyonluk anaparanın bankada durmasına, 25 milyonluk faizin ise 272 itfaiyeci arasında eşit olarak paylaştırılmasına hükmetti. Adam başı 91 bin 911’er lira alacak itfaiyeciler, anaparadan her 3 ayda bir gelecek faizi de eşit olarak bölüşecek. Miras hakkı ölen itfaiyecinin çocuklarına geçmeyecek.

Sakaoğlu’nu yangından kurtaran itfaiye erlerinden İlyas Kuşaklı da duruşma için adliyedeydi. Kuşaklı Sakaoğlu’nu nasıl kurtardığını şöyle anlattı: “Fatih’teki Akdeniz Caddesi’nde 5. katta meydana gelen yangın ihbarı aldık. İçeri girdiğimde çok yoğun duman vardı. Bir inilti duydum. Yatağın içinde kımıldayamayan bir kadın gördüm. Kurtarıp diğer ekibe verdim. Ambulansta müdahale edildi. Sonradan bize miras bıraktığını öğrendim. Allah rahmet eylesin.”

Fatih’te 1909 yılında dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 ve 90 yaşında iki kez yangında mahsur kalmıştı. Parasının Fatih İtfaiyesi’nde çalışan tüm personele dağıtılmasını vasiyet eden Sakaoğlu 17 Aralık 2003’te vefat etmişti.

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