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İtfaiyeye ‘fermuar’ 2 can kurtardı

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#İtfaiye#Fermuar#Fahrettin Koca
İtfaiyeye ‘fermuar’ 2 can kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

Geçiş üstünlüğü hakkı olan araçlara yol vermede en önemli teknik olan ‘fermuar yöntemi’ yine hayat kurtardı. Zonguldak’ta kaza yerine gitmeye çalışan itfaiye ekiplerine yol açan araçların videosu sosyal medyada paylaşıldı.

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun bayram trafiği nedeniyle sıkışan yolda itfaiye aracı ilerlemekte güçlük çekince ‘Fermuar Yöntemi’ devreye girdi. Sağdaki araçlar yolun sağına soldakiler de sola yanaşarak yolun ortasını açıp itfaiyeye geçiş koridoru açtı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kaza yapan araçtan çıkarılan 2 yaralı Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye aracının önünün fermuar yöntemiyle açıldığı anları gösteren video sosyal medyada paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri paylaşarak şunları kaydetti: “Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız ‘Fermuar Yöntemi’nin yararını bir kez daha gördük. Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”
 

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#İtfaiye#Fermuar#Fahrettin Koca

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