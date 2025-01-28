İtfaiyenin tespit ettiği eksikliklere ‘masraflı olur’ demişler

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BOLU Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Grand Kartal’ın muhasebecisi Kadir Özdemir’in (49) savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özdemir, oteldeki yangın önlemlerinin neden alınmadığının yanıtını otel sahibi Halit Ergül’ün damadı da olan Genel Müdür Emir Aras’ı işaret ederek şöyle anlattı: “Aralık ayının 10’u gibi Mudurnu A.Ş.’nin yetkililerinden İsmail K. beni arayarak Grand Kartal Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Ben de Emir Aras Bey ile görüştüğümde yardımcı olmamı söyledi. Bana o yerin kiralandığına dair herhangi bir sözleşme gelmedi. Yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gittim. Oraya gittiğimde durumu anlattım ve orada bulunan formlardan verdim. Ve o formu doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım.





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BAŞVURUYU İPTAL ETTİRDİ

Bu başvurum üzerine itfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş. Denetlerken muhasebe elemanı Cemal Bey refakat etmiş. İtfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. Denetleme raporu çıktıktan sonra C.Ö. beni arayarak Emir Bey (Emir Aras) ile görüştüğünü eksikliklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında Emir Bey ile görüşerek ‘Başvuruyu iptal edelim mi?’ diye sordum. O da ‘Tamam edelim’ dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Bölümü’ne giderek ‘Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum’ dedim. Yazılı bir dilekçe verdim. Sonrasında Mudurnu Enerji A.Ş. kendileri başvurup uygunluk belgesi aldı.”

10 YILDIR İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UZMANI YOK

Özdemir, otelin sezonluk açıldığı için iş sağlığı ve güvenliği uzmanının bulunmadığınıda söyledi: “Grand Kartal Otel’de sezonda yaklaşık 85-90 kişi çalışır. Ancak sezonuna göre çalışan sayısı artabilir. Kar yoğun olduğu zaman bu sayı 100-110’a da çıkabilir. Garson, aşçı, kat hizmetleri, resepsiyon görevlisi, havuz-hamam da masör, 1 bekçi, 1 doktor, 1 hemşire, 2 elektrikçimiz var. 3-4 arkadaş da muhasebecidir. Sözleşmeli olarak çalıştırdığımız iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yoktur. Yaklaşık 10 yıl önce böyle bir çalışan vardı. Doktor ve hemşire olduğu için iş güvenliği uzmanına gerek görülmedi.”

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GAZELLE’NİN MÜDÜRÜ ARACI

Grand Kartal’ın tutuklu sahibi Halit Ergül’ün diğer oteli olan Gazelle Resort Otel’in genel müdürü Ahmet Demir de soruşturma kapsamında cezaevinde. Demir, Bolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın denetimi için istedikleri belgelerle ilgili verdiği ifadesinde şöyle dedi:

“2024 yılının aralık ayı sonlarına doğru Kadir Özdemir, bana ‘Belediyeye verdiğimiz bir evrak var. Bu evrakın işlerini hızlandırabilir miyiz’ dedi. Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel’de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını söyleyerek ‘Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz’ dedi. Ben de (Bolu Belediye Başkan Yardımcısı) Sedat Gülener’e bu konuyu telefonda ilettim. ‘Sürecini hızlandırabilir miyiz?’ dedim. Sedat Gülener, Grand Kartal Otel’in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. İkinci müracaat ile ilgili ‘Konuyu öğrenelim yardımcı olurum’ dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener’le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Gazelle Otel’in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum.”

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İTFAİYECİ: EKSİK OLANI BİLDİRDİM

Bolu Grand Kartal yangını soruşturmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar’la birlikte tutuklu sayısı 19’a yükseldi. Son tutukluların ifadeleri şöyle:

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener: “Tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım ve 25 yıldır devlet memuru olarak görevimi başarılı olarak yerine getirmekteyim. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karatma şüphem yoktur.”

İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun: “Olay yerine vardık. Tüm ekip olarak üzerimize düşen kurtarma eylemlerinde bulunduk. Onlarca insanımızın kurtulmasına vesile olduk. Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Zira buna dair bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır. Tutuksuz yargılanmak üzere bırakılmamı talep ederim.”

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KALEM KALEM TESPİT ETTİM

İtfaiye personeli İrfan Acar: “Bana görev tevdi edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam, 13 katlı bir binanın (otelin) bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birimlere bildirdim. Bundan sonra da bu şekilde suç isnadını kabul etmiyorum. Herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum yok.”

İTFAİYE RAPORUNU GÖRMEDEN SERTİFİKA

Bolu Grand Kartal’da denetim yaparak ‘1. Aşama Sürdürülebilirlik Turizm Sertifikası’ veren FQC Global Danışmanlık AŞ’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu gözaltına alındı. FQC’nin sertifika vermeden önce itfaiye raporunu da görmesi gerekiyordu. Şirketin “O raporu görmeden mi sertifika verdi?” sorusu yanıt arıyor.

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Grand Kartal Otel’e FQC Global Danışmanlık AŞ tarafından 1. Aşama Sürdürebilirlik Turizm Sertifikası verildi. Türkiye’deki tüm otellere Sürdürülebilir Turizm sertifikasyonuna başlama zorunluluğu getirilmişti. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Birinci Aşama El Kitabı’nda sertifika denetimlerinde yangınla ilgili bölüm de yer alıyor:

“Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, SGK Kanunu gibi düzenleme ve standartlar... (Destekleyici belgeler: Alkol satış izni, ücret, yangın, gıda, sağlık, ulaşım, katı atık, arıtma, yeraltı suları, vergi levhaları, malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS), hijyen standartlarına uyum, doğalgaz tesisatının uygunluğu gibi belgeler).”