İtfaiyecilere temiz hava desteği

Haberin Devamı

Açılış töreninde Test ve Bakım Merkezi’ni gezen İmamoğlu, her koşulda hayat kurtaran itfaiye erlerinin hayatının önemine dikkat çekerek “Açılışını yaptığımız temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi hem kahraman itfaiyecilerimiz hem de hizmet ettikleri tüm vatandaşlarımızı hayata bağlayacak. İtfaiye hizmetlerimizin kalitesi artacak. İtfaiyeciler cihaz ve ekipmanlarının tüm testlerden geçtiğine emin olarak bu güvenle can ve mal kurtaracaklar” dedi.

‘BİR KURUŞ BORCUMUZ YOK’

Konuşmasında, 4 yıl önce başvurusunu yaptıkları 2 bin 300 itfaiye eri alımıyla ilgili imzanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geciktirildiğini de öne süren İmamoğlu şunları söyledi: “İmzalamayan kim ise onu vatandaşlarımızın hemşerilik hakkına ve hukukuna şikâyet ediyorum. Bir imzayla bir metro hattının elde edeceği para kapıda bekliyor. Yani 10 yıl, 8 yıl, 12 yıl vadeli ödeyeceğimiz bir finansman kapıda bekliyor. Maliye Bakanı’nın önündeki bir imza. Ve bu para 2-3 yıl ödemesiz. Allah’a şükür bu konuda alnımız ak. Bir kuruş borcumuzu ertelemiyoruz.”

Haberin Devamı

MERKEZDE NELER VAR

THSC binasında bir adet 450 barlık solunum tüpü hidrostatik test makinesi de bulunuyor. Bu makine ile 5 yılda bir hidrostatik test yapılması zorunluluğu bulunan solunum tüpleri test edilecek ve etiketlenecek. Herhangi bir deformasyona uğrayan veya testten bir sebepten geçemeyen tüpler de servis harici bırakılacak ve kullanılmalarına müsaade edilmeyecek. Merkezde test ve tamir faaliyetlerinin yanı sıra yıkama odası ve tüp test odası da bulunuyor. Yıkama odasında, itfaiye istasyonlarından gelecek olan kirli ve kullanılmış maskeler dezenfekte edilecek ve test cihazında kontrolü sağlanacak. Tesise gelen maske ve sırtlıklar, ilk başta kayıt altına alınıp, sisteme girişi yapılacak ve sırasıyla ilgili işlem basamaklarına yönlendirilecek ve birtakım performans testlerine tabi tutulacak. Testten geçemeyen ekipmanlara müdahalede bulunulacak. Tüm müdahalelere rağmen testten geçemeyen ekipman kullanım dışı bırakılıp kayda alınacak.