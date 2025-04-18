İtfaiyecilerden ‘tower’ uyarısı

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TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu, önceki gün itfaiye başkanlarını dinledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, gökdelenlerde çıkan yangınlara müdahalede yaşanan zorlukları anlattı: “Ankara’da dört tane çok yüksek ölçüde bina var. Elya Royal Tower 195.5 metre, Türk Telekom Tower 192 metre, Elmar Tower 186 metre, Kuzu Effect 186 metre. İtfaiye Yönetmeliği’ne göre de konut ve iş merkezinin yüksekliği beraber 51.50’yi geçiyorsa itfaiye teknik olarak araç bakımından sorumlu değil, mimari yapısına orayı söndürecek akıllı yöntemler eklenmek zorunda kalıyor. Kuru boru sistemi, siprink sistem. Hani, 186 metrelik bir ‘tower’ı kurtarma operasyonu sırasında hiçbir itfaiyemizde, Türkiye’de ve dünyada, buna ulaşacak teknik imkân yok. Bunun teknik imkânını yapısal olarak çözmek zorunda kalıyor mimari sistem.

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KAFAMIZ KARIŞIK

Yangın yönünden risk görülen yerlerin kapatılıp kapatılmayacağı konusu da faaliyetinin durdurulup durdurulmayacağı konusu da hâlâ net değil. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir görüş sorduk. ‘Bu konuda net olmayan, uygulamada zafiyet yaratacak şeyler var; bize bir açıklar mısınız?’ dedik. Yine, farklı cevaplar geldi maalesef. Biz itfaiyecilerin kafası karışık. Bizim üniforma birlikteliğimiz bile yok. Hepinizi şaşırtacak standart, bir örnek veriyorum: Adamın 5 bin metrekarelik bir ahırı var; sadece saman var, inek var ama beş kilometre ötede de 5 bin metrekarelik hidroelektrik ve hatta termal santralı var. Bakın, içerikleri çok farklı, ikisinden de aynı şey isteniyor. Bir tanesinde saman var, inek var... Nükleer santraldan da ahırdan da aynı şey isteniyor.”

ELEKTRİKLİ OTOLARI SÖNDÜRECEK EKİPMAN YOK

Ali Levent Çeri, elektrikli otomobilleri söndürecek ekipmana sahip olmadıklarını da söyledi: “Biz dedik ki Bakanlığımıza, ‘Kaza teknolojisi üretilmişse, bununla ilgili bir söndürme cihazı varsa aparat, araç, köpük, halojen gibi herhangi bir şey varsa bize söyleyin, biz hemen alalım hızlıca’. Çünkü bayağı yaygınlaştı elektrikli araçlar. Bu ekipmanlar dünyada yok. Biz şunun kaygısını yaşıyoruz: Vatandaş elektrikli arabasını alıp kendi sitesinde, blokunun garajında şarj etmek ister. İşte orada oluşabilecek kazaya müdahale şansımız yok. Bu sönmüyor, kendi oksijenini kendi üretiyor, yaydığı duman solunmamalı, kullandığımız su kullanılmamalı. Bir kile gömülmeli.”

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EN ÇOK YANAN TESLA Y

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal da şunları söyledi: “Dünyada en çok yanan araç Tesla’nın Y modelidir. Bu lityum iyon bataryalı bir teknolojidir. Lityum iyon bataryanın üretilme teknolojisinde bazı elektroliz hücreleri var. Elektroliz yapıyor, yani sıvılı anot ve katot uçları var. Burada aralarındaki hücrelerde iyileştirmeler yapıldı mesela. Örneğin Mercedes yaptı, Togg yaptı. Togg’da rastladığımız bir olay var; Antep’te bir trafik kazasında alev almadı araç, termal kaçak söz konusu oldu. Antep İtfaiyemiz aracı havaya kaldırdı çünkü batarya takımı altta bulunur. Burada bir soğutma yapmanız gerekiyor. Elimizdeki A, B, C sınıfı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri sadece söndürür, soğutmaz. Dünyada da çok büyük bir sıkıntı var, hatta Almanya’da bir firma özel bir aparat geliştirdi, çok maliyetli ama bunun altı, sekiz saat araca bağlı kalıp dorse üzerinde götürülüp belli bir açık arazide konulması gerek.”