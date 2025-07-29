İtfaiyeciden asayiş olayına müdahale! Tazyikli suyu sıkıp yakalanmasını sağladı

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Ekipleri alarma geçiren olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki iki katlı gelinlik mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinin uzaklaştırma kararını aldırıp çocuklarını göstermediğini ve yine eşinin işlettiği gelinlik mağazasının satıldığını ileri süren Bahadır T. (48), işletmeye üst kattan girip gelinlikleri parçalamaya başladı.

Çevredekilerin fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesine üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İŞ YERİNİN SATILACAĞINI DUYUNCA GELİNLİKLERİ PARÇALAYIP ÜZERİNE KOLONYA DÖKTÜ

Belirtilen adrese gelen ekipler, kolonya ve dezenfektanı gelinliklerin üzerine döküp elinde çakmakla gezen Bahadır T.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Eşinin çocuklarını göstermediğini ve onların velayetini almak istediğini belirten Bahadır T. yine eşinin gelinlik mağazasının sattığını ileri sürüp eylemi bu yüzden yaptığını söyledi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen gelinlikleri parçalamaya devam edip içerideki eşyalara da zarar veren Bahadır T. bir süre sonra ise üst kattan aldığı mutfak tüpünü getirdi.

TÜPE ÇAKMAĞI DAYAYINCA TAZYİKLİ SUYU YEDİ

Çevredekilerin kaldırımı koltuk yapıp film gibi izlediği olayda, Bahadır T. çakmağı tüpe doğru yaklaştırıp yakma tehdidinde bulununca itfaiye ekipleri hazırlık yaptı. Su hortumunu Bahadır T'ye isabet alacak şekilde hazırlayan itfaiye eri, tehlikeli hareketlerin artması üzerine tazyikli suyu üzerine sıkıp dengesini bozdu. Bahadır T. çakmağı çakamadan elindeki tüpü fırlatıp bodrum katına kaçarken, polis ekipleri de işletmenin içerisine girip şahsı yakaladı. Kelepçe takılıp gözaltına alınan Bahadır T. polis merkezine götürüldü.

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10 GÜN ÖNCE EKİPLERE KÖŞE KAPMACA OYNATMIŞTI

Bahadır T. 19 Temmuz Cumartesi günü aynı sebeple yaşadığı apartmanın çatısına çıkıp eylem yapmış, yerinde durmayınca yine aynı itfaiye erlerini 2,5 saat şişme yatak taşıtmak zorunda bırakmıştı.