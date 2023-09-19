‘İtfaiyeci’ ruhlu Emine’ye biyonik kollu yeni hayat

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Emine Kuş, Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Yüksekokulu’nda öğrenciydi. Büyük depremde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ailesinin yanındaydı. İlk depremde evleri hasar görmedi ancak yaşadıkları korkuyla dışarı çıktılar. Bir süre sonra da baba Halis Kuş’un çiçekçi dükkânına sığındılar. İkinci büyük depreme burada yakalandılar. Ailesinin tamamı kaçarak kurtuldu.Emine ise kaçmak yerine adını taşıdığı 85 yaşındaki Alzheimer hastası babaannesinin yardımına koştu. Babaannesini güvenli bir alana taşıyarak, kurtardı. Kendisi ise bu sırada çöken yan binanın enkazı altında kaldı. Yaklaşık 2.5 saat sonra anne babası tarafından enkazdan çıkarıldığında ise bir kolu kopmuştu.

EKSİKLİĞİNİ ÇOK HİSSETTİM

Götürüldüğü hastanede iki kez kalbi duran Emine, tedavisinin ardından okuluna döndü ve bu yaz başında mezun oldu. Kısa süre önce de biyonik koluna kavuşan Emine şöyle konuştu: “Biyonikkolla daha çok yeniyiz. İlk taktıklarında çok karmaşık hissettim. Pek çok işimi artık kendi başıma halledebiliyorum. Mesela kavanozu tek başıma açabiliyorum, fermuar kapatabiliyorum. Yaşam becerilerimin yüzde 70’ini yapabilecek duruma getirdi bu protez beni. Ancak bana devlet desteğiyle takılan mikrobiyonik kol. Benim asıl isteğim ise biyonik kol. Bununla sadece eli aç kapa yapabiliyorum ve dirsekleri manuel olarak oynatıyorum. Biyonik kolda ise tüm parmakları ayrı ayrı açıp kapatabiliyorsunuz, dirsek kısmını da beyinden gelen sinyallerle otomatik oynatabiliyorsunuz. “

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KPSS’YE GİRECEK

İtfaiyecilik mesleğini sahada yapamayacak olan Emine, şimdi engelliler için düzenlenen KPSS’ye girecek. Yaşanan kötü olaylardan sonra Ankara İtfaiyesi, Emine Kuş’u davet etti ve Kuş hayalindeki itfaiyeci üniformasını kısa süre de olsa giyebildi. Emine Kuş, “Kendimi hep cesur biri olarak tanımladığım ve insanlara yardım etmeyi sevdiğim için itfaiyeci olmak istiyordum. Kendimi hep itfaiyeci kıyafetiyle hayal ediyordum. İtfaiyeci üniforması benim için sonsuz bir güç demek, yani bir nevi kahramanlık kostümü. Benim hayalimdi, emek verdim okuluna gittim ama bu üniformayı giyemeyeceğim.Her şeye rağmen kolum yoksa da yüreğim var’ diyor.