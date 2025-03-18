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Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

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#Aydın#Yangın#İtfaiye
Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 12:03

Aydın'da, itfaiye personeli Turgay Gezgin'e ait evde çıkan yangında eşi Fatma ile çocukları Deniz (12) ve Toprak Gezgin (3) hayatını kaybetti. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki bir apartmanın 2’nci katındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

Haberin Devamı

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Haberi alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

 

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#Aydın#Yangın#İtfaiye

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