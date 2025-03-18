Bu acıya yürek dayanmaz: İtfaiye personeli, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti

Haberin Devamı

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki bir apartmanın 2’nci katındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberin Devamı

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Haberi alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.