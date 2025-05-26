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İtfaiye kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Kedi#İtfaiye
İtfaiye kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

Şanlıurfa’da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir inşaatta tahta kalıbın içerisine giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeksizin beton döküldü.

İtfaiye kurtardı

İşçilerin kalıbı sökmesi sırasında, beton kolonun altında sıkışan kedi yavrusunun görülmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, beton kolonu kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye kurtardı

 

ANNESİNE VERİLDİ

Kurtarılan kedi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan ambulansına teslim edildi. Tedavisi yapılan kedi yavrusu, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.            

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#Şanlıurfa#Kedi#İtfaiye

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