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İtfaiye haftası ne zaman 2021? İtfaiye haftası mesajları ve sözleri

#İtfaiye Haftası#İtfaiye Haftası Mesajları Ve Sözleri#İtfaiye Teşkilatı
İtfaiye haftası ne zaman 2021 İtfaiye haftası mesajları ve sözleri

Her yıl kutlanan itfaiye haftası tüm Türkiye’de kutlanmaya devam ederken sosyal medyada da son dönemlerde özellikle meslekleri itibariyle kahramanlıklara imza atan itfaiyecilerimize tebrik mesajları paylaşımları yapılıyor. Halkımızın ve yeni neslin itfaiyenin önemi açısından bilinçlenmesini sağlayan bu özel İtfaiye Haftası ne zaman merak ediliyor. İşte İtfaiye Haftası hakkında merak edilenler ve kutlama mesajları…

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İtfaiye hizmetleri, yangınlardaki üstün başarısı ve güvenlik önlemlerinin sağlanması açısından ülkemiz için sayısız başarılara imza atmışlardır. Gizli kahramanlar itfaiyecileri bu özel haftada anmak ve başarılarını takdir etmenin yanında, yeni nesil için faydalı ve bilinçlendirici bir gün olması amaçlanmıştır. İşte itfaiye haftası hakkında bilgiler ve en güzel kutlama mesajları…

İTFAİYE HAFTASI NE ZAMAN?

Türk İtfaiyesi’nin kuruluşu, 1714 olarak kabul edilmektedir. Bugünkü belediyelere bağlı Cumhuriyet İtfaiyeleri, 25 Eylül 1923 tarihinde teşkil edilmiştir. Cumhuriyet itfaiyesinin kurulduğu tarihten itibaren Eylül ayının son haftası “İtfaiye Haftası” olarak kabul edilmiş ve kutlanmıştır. Her sene 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İtfaiye Haftası olarak kutlanmaktadır. 306.yılını kutlamaya hazırlanan itfaiye teşkilatı, ülkemizin en önemli ve köklü kurumlarındandır.

İTFAİYE HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

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Başta yangın felaketi olmak üzere, deprem ve sel gibi birçok doğal afete karşı insanımızı ve tüm canlıları koruyup onlara siper olan tüm itfaiye çalışanlarımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun.

Bazı kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur. İtfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!

Büyük bir özveri ve fedakârlıkla canları pahasına emek veren itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!

Canları pahasına, can kurtarmayı kendilerine görev edinmiş kahramanlarımızın, “İtfaiye Haftası’nı kutluyoruz.

Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın canını ve malını kurtarmak adına, kendi canlarını hiçe sayarak büyük fedakârlık ile çalışan tüm İtfaiye Teşkilatımızın İtfaiye Haftası’nı kutluyoruz.

Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda gece gündüz demeden çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası’nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileriz.

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