İtfaiye görevlileri ifadelerinde Beren Su’yu suçladı

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Ankara Sincan’da yaşayan Beren Su Bolat (13), arkadaşı T.E.D. ile 23 Temmuz günü bir arkadaşını ziyaret etmek istedi. Ancak iki çocuğun bindikleri asansör katlar arasında kaldı. Çocukların durumu yakınlarına bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye görevlileri geldi. Yapılan kurtarma çalışmaları sırasında T.E.D. sağ kurtarılırken, Beren Su asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda kurtarma çalışması için olay yerine gelen 4 itfaiye görevlisinden 3’nün “yaşanan kaza olayının meydana gelmesinde yerine getirmediği yükümlülerin temel etken unsurları olduğu” belirtildi.

‘BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ’ İDDİASI

Raporda itfaiye görevlilerin ifadelerine yer verildi. İtfaiye görevlilerin ifadelerinde, Beren Su’yu suçlayan beyanlarda bulunduğu anlaşıldı. Birebir benzer ifade veren görevliler, Beren Su’nun panik halde iletişim kurmadan atladığını ileri sürdü. İtfaiye eri Bayram B., ifadesinde özetle şunları anlattı:

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“Çocuklar ile konuşmaya çalıştık ancak her ikisi de panik durumdaydı ve bizimle iletişime geçmediler. O sırada Ercan ve ben kızın kolundan tutmaya çalıştık. Kız çocuk kontrolsüz bir şekilde asansör dışına atladığı için kontrol edemedik ve boşluktan aşağıya düştü. Bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Ben ve ekip arkadaşlarım gerekli önlemleri almıştık ancak kız çocuğun panik ile ani hareket etmesinden dolayı olay gerçekleşmiştir.”

Kusurlu bulunan diğer itfaiye erleri Ercan A. ve Buğra B. de benzer anlatımlarda bulundu.

KURTARILAN ÇOCUK: BİZİ YÖNLENDİRDİLER

İtfaiye görevlilerin “Bizimle iletişime geçmeden atladı” yönündeki savunmasına rağmen, asansörde bulunan diğer çocuk T.E.D. ise ifadesinde itfaiye görevlilerin kendilerini yönlendirdiğini söyledi. Raporda ifadesine yer verilen apartman sakini İlhan A. da “Ekipler Beren’e yüzüstü yatarak gelmesini söyledi. Beren bu sırada yüzüstü yatarak ayaklarını aşağı uzattı. Beren kendini aşağı bıraktı ayakları yere değdiği esnada bir anda kaydı ve asansör boşluğuna düştü” iddiasında bulundu.

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‘İFADELER ÇELİŞTİ’ DEĞERLENDİRMESİ

Bilirkişi raporunda apartman sakini İlhan A. ve asansörde kalan diğer çocuk T.E.D.’nin ifadesine dikkat çekilerek “İtfaiye görevlilerinin dikkatsiz kurtarma yöntemi ortadadır” denildi. İki ifadenin itfaiye görevlilerin ifadeleriyle de çeliştiğine dikkat çekilerek “İtfaiye görevlileri ifadelerinde çocukların panik durumda oldukları, Beren Su Bolat’ın aniden kabinden çıkarak aşağıya düştüğü belirtilmiş ancak mevcut ifadeler T.E.D. ifadesi ile çelişmektedir” değerlendirilmesi yapıldı.