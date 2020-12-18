İtfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

Olay, dün, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Asansör tamiri için eve gelen Turan Yağmur, arkadaşının yanlışlıkla hareket ettirdiği kabinle tavan arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yağmur’un kalbinin durduğu belirlendi.



Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri hemen kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalışan Turan Yağmur, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.