İtfaiye erinden can pazarında büyük fedakarlık: Duman altında maskesini verdi

Güncelleme Tarihi:

İtfaiye erinden can pazarında büyük fedakarlık: Duman altında maskesini verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 16:06

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Ali Oğlakçı’yı, itfaiye eri Cihat Oruç kendi hava maskesini vererek kurtardı.

Kocaeli’nin Yeniköy Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KENDİ MASKESİNİ VERDİ

Apartmana giren itfaiye eri Cihat Oruç, kendi hava maskesini, dumanların arasında kalan ve nefes almakta zorluk çeken Ali Oğlakçı’ya taktı. Oğlakçı, ardından itfaiyenin sepetli merdivenine alınarak apartmandan indirildi.

İtfaiye erinden can pazarında büyük fedakarlık: Duman altında maskesini verdi

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Dumandan etkilenen Oğlakçı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye erinden can pazarında büyük fedakarlık: Duman altında maskesini verdi

