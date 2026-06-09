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İtfaiye eri şehit oldu... Alevlere müdahale ederken mahsur kaldı

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#Konya#Karatay#Mehmet Tekeli
İtfaiye eri şehit oldu... Alevlere müdahale ederken mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 07:00

Konya’nın Karatay lçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak’taki Mobilyacılar Sanayi Sitesi’nde yer alan bir yatak fabrikasında dün saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı.

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Alevlerin hızla fabrikayı sardığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken çalışanlar da alevlerin artmaması için içerideki malzemeleri tahliye etti. Alevlere müdahale ederken mahsur kalan itfaiye eri Mehmet Tekeli yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Tekeli, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

 

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#Konya#Karatay#Mehmet Tekeli

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