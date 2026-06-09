İtfaiye eri şehit oldu... Alevlere müdahale ederken mahsur kaldı

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Alevlerin hızla fabrikayı sardığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken çalışanlar da alevlerin artmaması için içerideki malzemeleri tahliye etti. Alevlere müdahale ederken mahsur kalan itfaiye eri Mehmet Tekeli yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Tekeli, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.