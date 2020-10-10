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Azer DEMİR/ŞEMİDİNLİ(Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti

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İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, itfaiye eri Rıfat Atabak, ceviz ağacından düşerek, hayatını kaybetti.

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü’nde yaşayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde görevli Rıfat Atabak (40), bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Atabak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

4 çocuk babası Rıfat Atabak'ın cenazesi, Altınsu Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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