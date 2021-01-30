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Gündem
Emre KOLTUK/FATSA (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

İtfaiye eri balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıdı

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İtfaiye eri balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıdı
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ORDU’nun Fatsa ilçesinde ırmakta balçığa saplanan dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye eri Abdullah Özçelik, sırtında taşıyarak yola çıkardığı danayı, sahibine teslim etti.

İtfaiye eri balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıdı
Bolaman Irmağı çevresinde otlayan dana, yamaçtan suya düşüp balçığa saplandı. Danayı fark eden çevredekiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, danayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Abdullah Özçelik, başarılı bir operasyonla danayı saplandığı yerden çıkarmayı başardı. Özçelik, danayı sırtında taşıyıp yola çıkararak sahibi Meliha Bahadır'a teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen danasına kavuşan Bahadır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İtfaiye eri balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıdı

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