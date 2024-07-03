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İtfaiye eri, 6 Şubat depreminde enkazdan kurtardığı kadınla evlendi

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#Kahramanmaraş#Deprem#Ankara
İtfaiye eri, 6 Şubat depreminde enkazdan kurtardığı kadınla evlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 12:17

Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanının enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiye eri Sarsılmaz ile 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'nda enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak'ın nikahı, Aşık Veysel Nikah Salonunda kıyıldı.

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı.

İtfaiye eri, 6 Şubat depreminde enkazdan kurtardığı kadınla evlendi

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Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."

İtfaiye eri, 6 Şubat depreminde enkazdan kurtardığı kadınla evlendi

 

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#Kahramanmaraş#Deprem#Ankara

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