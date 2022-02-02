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İtfaiye ekiplerini şoke eden ihbar! Yanan valizden ceset çıktı

#Valiz#Ceset#Yangın

İzmir’in Buca ilçesinde otoyol kenarında yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, yanan valizden çıkanı görünce dehşete düştü. Yapılan incelemede valizin içerisinden 40’lı yaşlarda yanmış erkek cesedi çıktı.

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Buca ilçesinde, saat 21.00 sıralarında bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayarak İzmir Çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir bariyerlerin dışında bir valizin yandığı belirledi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerini şoke eden ihbar Yanan valizden ceset çıktı


VALİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir ceset olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, valizin bulunduğu noktada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Valizden çıkartılan kimliği belirsiz erkek cesedinin 40’lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), valizi yol kenarına bırakıp ateşe veren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Valiz#Ceset#Yangın

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