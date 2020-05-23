Ä°tfaiye ekipleri yavru kÃ¶pekleri Ã¶lÃ¼mden kurtardÄ±

Ä°tfaiye ekipleri yavru köpekleri ölümden kurtardÄ±
Konyaâ€™nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde, boÅŸ arazideki briketlerin arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan yavru kÃ¶pekleri, itfaiye ekibi kurtardÄ±.
Ä°stasyon Mahallesiâ€™ndeki boÅŸ arazide bulunan briketlerinÂ arasÄ±ndan yavru kÃ¶pek sesi geldiÄŸini duyan vatandaÅŸlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. BÃ¶lgeye gelen itfaiye ekibi, 2 yavru kÃ¶peÄŸi kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden kurtardÄ±.Â Yavru kÃ¶peklerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°tfaiye ekibi aynÄ± bÃ¶lgede 4 yavru kÃ¶peÄŸin daha olduÄŸunu fark edince, belediye ekiplerine bilgi verdi. Belediye ekipleri tarafÄ±ndan alÄ±nan yavru kÃ¶pekler, hayvan barÄ±naÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
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