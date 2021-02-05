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Gündem
Selçuk AKBAŞ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:31 | Son Güncelleme:

İtfaiye ekipleri kuyuya düşen buzağıyı kurtardı

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İtfaiye ekipleri kuyuya düşen buzağıyı kurtardı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su dolu kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuratıldı.

Bodrum’a bağlı Dereköy mahallesinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatan çiftçi İbrahim Kılıç (62), bir buzağının içi su dolu kuyuya düştüğünü fark etti. Bunun üzerine, Kılıç durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, buzağıyı halat ile bağlayarak düştüğü kuyudan çıkarttı. Yapılan kontrolde iyi olduğu belirlenen buzağı sahibine teslim edildi. İbrahim Kılıç, buzağıyı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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