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VAN (İHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

İtfaiye ekibi yavru kedi için seferber oldu

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İtfaiye ekibi yavru kedi için seferber oldu
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Van’da çöp konteynerine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir yer altı çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, çöp konteyneri içerisinde yavru bir kedi olduğunu tespit etti. Kurtarma ipiyle bir süre kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan ekipler, ürken hayvan için konteynere merdiven bırakarak içeri girdi. Mahsur kaldığı yerden itfaiye erlerince çıkan ve yara almadığı görülen minik kedi, çevredekilerin alkışları arasında yeniden yaşam alanına bırakıldı.
İhbarı yapan mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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