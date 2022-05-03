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İtfaiye aracına otomobil çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

#Pendik#Kaza#Trafik Kazası
İtfaiye aracına otomobil çarptı: 2si ağır 5 yaralı

Pendik'te D-100 karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpıştığı kazaya müdahale eden itfaiye aracına yoldan geçen bir otomobil çarptı. Her iki kazada da 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.

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Pendik'te kazaya müdahale sırasında itfaiye aracına otomobil çarptı; 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 HZ 0555 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 34 BGF 084 plakalı otomobile çarptı.

İtfaiye aracına otomobil çarptı: 2si ağır 5 yaralı

Kazada 34 BGF 084 plakalı otomobil sürücüsü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkışırken, diğer otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İtfaiye aracına otomobil çarptı: 2si ağır 5 yaralı

İTFAİYE ARACINA ÇARPTI, EKİPLER YARALILARA MÜDAHALE ETTİ

Ekiplerin ilk kazaya müdahalesi sırasında olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle ikinci bir kaza yaşandı. İlk kazayla ilgili çalışmalar sürerken, İbrahim Çakmak idaresindeki 06 FE 5937 plakalı otomobil, itfaiye aracına çarptı. Aynı yönde seyir halindeki 34 BOG 877 plakalı hafif ticari araç da duramayarak bu otomobile çarptı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içerisinde bulunan sürücü İbrahim Çakmak, Nilgün Dinç ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi sıkıştı. Yaralılara yine olay yerindeki itfaiye erleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü İbrahim Çakmak ve yolcu Nilgün Dinç kazayı hafif şekilde atlatırken, otomobilde bulunan diğer 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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Meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin, kaza sebebiyle yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazadan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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#Pendik#Kaza#Trafik Kazası

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