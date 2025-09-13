İtalya’yla stratejik ortaklık

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma’da iki ülke arasında düzensiz göçle mücadele anlaşması imzaladı. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, İtalyan mevkidaşıyla Akdeniz’deki düzensiz göçü de değerlendiklerini belirterek, “Türkiye düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Türkiye’nin gayretleri sonucunda, özellikle Doğu Akdeniz göç güzergâhındaki baskı azaldı. İtalya ile ortak çalışmalara devam edilecek. İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni bu konudaki iradelerini en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır” diye konuştu. Fidan, ikili ilişkilerde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi alanların ön plana çıktığını vurgulayarak, ticaret hacminin 32 milyar doları aştığını, hedefin 40 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ

Hedefin bunu 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu dile getiren Fidan, “Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde Baykar firmasının İtalyan’ın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i bünyesine katması, ayrıca İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile ortaklık kurması bölgemiz için örnek teşkil etmektedir” dedi.

AKDENİZ’DE SUÇA KARŞI İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

- Bakan Tajani de Türkiye ve İtalya’nın stratejik ortak olduğunu belirterek, düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi belgesinin imzalanmasının Akdeniz’de ve özellikle Libya’dan göç kalkışlarının önlenmesinde çok faydalı olacağını ifade etti. Tajani “Akdeniz’deki suç ağlarını çökertmeyi ve düzensiz göçün önlenmesi için sahil güvenliklerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı konu, ağustosta İstanbul’da Başbakan (Giorgia) Meloni ile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Libya Başbakanı (Abdulhamid) Dibeybe, Türkiye İçişleri Bakanı ve İtalya İçişleri Bakanı arasında da ele alındı. Dolayısıyla biz, İtalya, Türkiye ve Libya arasında diyaloğu güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.