İtalya'ya gitmek isterken rehin düştüler... Polisin operasyonuyla kurtuldular

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Olay, 26 Nisan günü Arnavutköy’de yaşandı. İtalya’ya gitme hayali kuran Afgan uyruklu Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü, kendilerini götüreceklerini söyleyen Necibullah Pakistan ve Ferhan Pakistan isimli 2 yabancı uyruklu şahıs ile anlaştı. Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü’yü Arnavutköy’deki bir eve getiren şüpheliler, rehinelerin el ve ayaklarını bağladı. 8 gün boyunca eve gelen farklı kişiler tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan rehineler, aileleri ile telefondan görüntülü görüştürüldü.

Rehin tuttukları 2 kişinin Afganistan’daki ailelerinden 18 bin dolar fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürecekleri tehdidinde bulundu. Rehinelerin ailelerinin gönderdiği para, teslim alacak olan kişinin kimlik bilgilerinin eksik olması sebebiyle hesaba geçmedi.

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ÇETE ÜYESİNİN TELEFONUNDAN YERİNİ BİLDİRDİ

El ve ayakları bağlı bir halde rehin tutulan Afgan uyruklu iki kişiden biri, çete üyelerinden birinin telefonunu gizlice alarak bir Türk arkadaşına konum attı. Arkadaşından konumdaki adreste rehin tutulduklarını ve polise haber vermesini istedi. Afgan arkadaşından gelen mesajı polise bildiren Türk komşu, rehin tutulan iki kişinin kurtulmasında büyük rol aldı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’ndeki binanın etrafını sarak Arnavutköy Emniyeti Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler binanın bodrum katındaki daireye baskın düzenledi. El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan kişiler, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çete üyesi iki yabancı uyruklu şahıs ise binanın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından çete üyeleri yakayı ele verdi. Binanın bodrum katındaki dairede yapılan incelemede evin oda oda kiraya verildiği ve bir diğer odada ise 9 kaçak göçmenin yaşadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak 9 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü’yü 8 gün boyunca rehin tutan iki kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.