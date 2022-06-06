İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Roma’da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Roma’da PKK gösterisi nedeniyle duyulan rahatsızlık Marrapodi’ye iletildi. Görüşmede, PKK’nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesi nedeniyle duyulan rahatsızlık dile getirildi. Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talep tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.