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İtalyan şeflere Adana dersi

#Adana#İtalyan Şef#Gıda
İtalyan şeflere Adana dersi

Adana’nın Yemek Mirası Projesi’ne katılan 12 İtalyan şef, kentin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin yanı sıra Adana kebabını da yapmayı öğrendi. Şeflerin mangalda pişirdiği kebaplar, lezzetiyle tam not aldı.

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Gıda, çevre ve tarımda çeşitli çalışmaların yanı sıra yöresel lezzetleri de dünyayla buluşturan İtalyan Wigwam kuruluşu, ağına Adana’yı da dahil etti. Adana Toroslar Federasyonu, Çukurova Üniversitesi ve Wigwam ortaklığıyla yürütülen ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Koruma ve Diyalog Hibe Programı’ kapsamında desteklenen Adana’nın Yemek Mirası Projesi’ne dahil olan 12 İtalyan şef, kente geldi.

Adana’da yemek kursları ve yarışmanın ardından İtalyan ve Türk aşçıların katılımıyla yemek mirası paylaşım etkinliği düzenlendi. Adanalı şeflerle birlikte kentte unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tadan ve yapımını öğrenen aşçılar, kendi ülkelerindeki yöresel yemekleri de Türk şeflere öğretti. Kentteki bir otelin mutfağında, Türkiye’nin en popüler yemeklerinden Adana kebabını da yapmayı öğrenen şefler, zırhla et kıyıp şişe sapladı. Daha sonra mangalda pişirilen kebaplar, lezzetiyle tam not aldı.

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İtalyan şeflere Adana dersi

‘MEZELERİ DE TANITTIK’

Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, katılımcılara teşekkür ederek projenin kente katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Koray Türk de “Misafir şeflerimizle Adana’nın yanı sıra İtalya’nın yerel yemeklerini yaptık ve tattık. Sabahın erken saatlerinden bu yana çalışıyoruz. Ustalarımızın el kıymasından Adana kebabıyla tanıştık. Ayrıca masalarımızın zengin meze çeşitleri ünlüdür. Onları da tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

İtalyan şeflere Adana dersi

‘BÜYÜK KEŞİF YAPTIK’

Wigwam Koordinatör Başkanı Efrem Tassinato ise 21 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, ağlarına Adana’yı da dahil etmekten mutlu olduklarını kaydetti. Yapılan çalışmaların verimli olduğunu belirten Tassinato, “Adana kebabını bilmiyorduk ama buraya geldiğimizde nasıl yapıldığını öğrenerek büyük keşif yapmış olduk. Avrupa’da döner şeklinde yapılana ‘kebap’ deniyor. Burada bunu öğrenmekten büyük keyif aldık, çok daha derin bilgiye sahip olduk. Arkadaşlarımız Türk yemeklerini detaylı şekilde öğrendi biz de onlara İtalyan lezzetlerini tattırmaktan çok memnun olduk” dedi.

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#Adana#İtalyan Şef#Gıda

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