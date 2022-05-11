İtalyan şeflere Adana dersi

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Gıda, çevre ve tarımda çeşitli çalışmaların yanı sıra yöresel lezzetleri de dünyayla buluşturan İtalyan Wigwam kuruluşu, ağına Adana’yı da dahil etti. Adana Toroslar Federasyonu, Çukurova Üniversitesi ve Wigwam ortaklığıyla yürütülen ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Koruma ve Diyalog Hibe Programı’ kapsamında desteklenen Adana’nın Yemek Mirası Projesi’ne dahil olan 12 İtalyan şef, kente geldi.

Adana’da yemek kursları ve yarışmanın ardından İtalyan ve Türk aşçıların katılımıyla yemek mirası paylaşım etkinliği düzenlendi. Adanalı şeflerle birlikte kentte unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tadan ve yapımını öğrenen aşçılar, kendi ülkelerindeki yöresel yemekleri de Türk şeflere öğretti. Kentteki bir otelin mutfağında, Türkiye’nin en popüler yemeklerinden Adana kebabını da yapmayı öğrenen şefler, zırhla et kıyıp şişe sapladı. Daha sonra mangalda pişirilen kebaplar, lezzetiyle tam not aldı.

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‘MEZELERİ DE TANITTIK’

Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, katılımcılara teşekkür ederek projenin kente katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Koray Türk de “Misafir şeflerimizle Adana’nın yanı sıra İtalya’nın yerel yemeklerini yaptık ve tattık. Sabahın erken saatlerinden bu yana çalışıyoruz. Ustalarımızın el kıymasından Adana kebabıyla tanıştık. Ayrıca masalarımızın zengin meze çeşitleri ünlüdür. Onları da tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

‘BÜYÜK KEŞİF YAPTIK’



Wigwam Koordinatör Başkanı Efrem Tassinato ise 21 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, ağlarına Adana’yı da dahil etmekten mutlu olduklarını kaydetti. Yapılan çalışmaların verimli olduğunu belirten Tassinato, “Adana kebabını bilmiyorduk ama buraya geldiğimizde nasıl yapıldığını öğrenerek büyük keşif yapmış olduk. Avrupa’da döner şeklinde yapılana ‘kebap’ deniyor. Burada bunu öğrenmekten büyük keyif aldık, çok daha derin bilgiye sahip olduk. Arkadaşlarımız Türk yemeklerini detaylı şekilde öğrendi biz de onlara İtalyan lezzetlerini tattırmaktan çok memnun olduk” dedi.



