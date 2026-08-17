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İtalyan öğretmenin şüpheli ölümü

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#Ruggero D’Angerio#ÖĞRETMEN#Şüpheli Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan Ruggero D’Angerio’yu arkadaşı yatakta ölü buldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine eve giden arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan öğretmenin ölümünü savcı şüpheli buldu.

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İstanbul’daki Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmen olarak çalışan, üniversitelerde de dersler veren Dr. Ruggero D'Angerio’dan (55) 5 Ağustos günü boyunca haber alamayan arkadaşı Ethem İ. (45), akşam saatlerinde eve gitti. Çaldığı kapının açılmaması üzerine emlakçı Ethem I., yanındaki yedek anahtarı kullanıp içeri girdi, odaları kontrol etmeye başladı. Ethem İ., odalardan birinde D’Angerio’yu yatağın üzerinde yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D’Angerio’nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

SALDIRI İZİ BULUNMADI

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D’Angerio’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D’Angerio’nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D’Angerio’nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D’Angerio’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Ruggero D’Angerio’nun ölümünün ardından görev yaptığı okullar tarafından taziye mesajları yayımlandı. Savcılık tarafından ‘şüpheli’ bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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#Ruggero D’Angerio#ÖĞRETMEN#Şüpheli Ölüm

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