İtalyan Lisesi’nden nakillere telafi

MEB’in İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Özel İtalyan Lisesi’nden resmi ya da özel örgün ortaöğretim kurumlarına nakil olan veya olacak öğrencilerin, önceki eğitim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı derslerde konu eksiklikleri ve öğrenme kayıpları yaşamış olabileceklerinin anlaşıldığı belirtildi.

“Çocuğun yüksek yararı” ilkesine dikkat çekilen yazıda özetle şöyle denildi:

ÖĞRENME KAYBI YAŞANMASIN

“Öğrencilerin ders bazında akademik durumlarının okul yönetimlerince rehberlik servisi ve ilgili alan öğretmenleriyle birlikte değerlendirilmesi, boş geçen dersler nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi, öğrencilerin eksik kalan konu ve kazanımlarının tamamlanabilmesi amacıyla telafi eğitimleri planlanması, öğrencilerin başarı değerlendirmelerinin zamanında yapılması, sınıf seviyelerine uyum sağlayabilmeleri amacıyla rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi, merkezi sınavlara hazırlık sürecinde bulunan öğrenciler yönünden telafisi güç mağduriyetlerin oluşmaması için gerekli eğitim tedbirlerinin gecikmeksizin alınmasını rica ediyoruz.”