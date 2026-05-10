İtalyan Lisesi’ndeki atamaya yargı freni

ÖZEL İtalyan Lisesi’nde görev yapan 14 Türk öğretmenler, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve İtalyan meslektaşlarıyla eşit duruma getirilmesi istemiyle geçtiğimiz şubat ayında Tez-Koop-İş Sendikası öncülüğünde grev kararı almıştı. Türk öğretmenlerin iş bırakma eylemi sürerken, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okula yeni öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Tez-Koop-İş Sendikası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün atama işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

‘İTALYAN YETKİLİLER SÜRECİ TIKIYOR’

Mahkeme kanuni bir grev süresince grevdeki işçilerin yerine geçici ya da sürekli personel görevlendirilmeyeceğine dikkati çekerek grevdeki Türk öğretmenlerin yerine geçici öğretmen ataması yapılmasına ilişkin işlemin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Görevlendirmenin idare tarafından yapılmış olmasının sonucu değiştirmediğini belirten mahkeme, bu uygulamanın anayasal bir hak olan grev hakkını engellediğini vurguladı.

Okulda eğitim alan 450 öğrencinin bu süreçte mağdur edildiğini dile getiren grevdeki 14 Türk öğretmen, İtalya Dışişleri Bakanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında maaşlarını Euro bazlı alsa da üç yıldır herhangi bir artış gerçekleşmemesinden de şikâyetçi. Maaş ödemeleri başta olmak üzere tüm taleplerini 26 Mart’ta İtalya’nın başkenti Roma’dan gelen bir heyetle görüştüklerini dile getiren Türk öğretmenler, sendika ile heyet arasında bir uzlaşmaya varıldığını ancak resmi tutanakların İtalyan yetkililerce imzalanmadığını öne sürdü. Öğretmenler, İtalyan yetkililerin ‘hukuki ve resmi bağlayıcılığı olan herhangi bir belgeyi imzalamayız’ dediğini belirterek sürecin tıkanmasının nedeninin İtalyan yetkililer olduğunu iddia etti.

‘ANLAŞMA YAPMAK İSTEMİYORLAR’

Grevdeki öğretmenler konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Toplu sözleşme veya bu sözleşme hükmündeki resmi tutanaklar dışında grevin bitirilmesi bütün sendikal hakların ortadan kalkmasına neden olur. İtalyan yetkililer burada açıkça Türkiye hukuk sistemini ve yönetmeliklerini tanımadıklarını ortaya koyuyor. İtalyan yetkililer resmi anlaşma tutanaklarını imzalamadıkları için grev sona ermiyor. İtalyan tarafının amacı grevin bir anlaşma imzalanmadan sona erdirilmesi ve Türk sendikasının yetkilerinin düşürülmesi” ifadelerini kullandı.

EŞİTSİZLİK GREV KARARI ALDIRDI

İTALYA devletine bağlı İstanbul İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenler 40 ders saati, İtalyan öğretmenler ise 18 ders saatini içeren sözleşmeyle çalışıyor. Türk öğretmenler ek ders ücreti almazken İtalyan öğretmenler alıyor. Türk öğretmenler haftada 4 saat nöbet tutarken, İtalyan öğretmenler tutmuyor. İtalyan öğretmenler ayda ortalama 7 bin Euro (yaklaşık 370 bin lira) gelir elde ederken Türk öğretmenler yaklaşık 1300 Euro (yaklaşık 70 bin lira) kazanıyor.

Öğretmenler, Türk mevzuatlarının doğru bir şekilde uygulanmasını ve ders yükünün yabancı meslektaşlarıyla eşitlenmesini istiyor. Ek ders ödemelerinin de eşit bir şekilde ödenmesini talep eden öğretmenler, Türkiye’de benzer okullardaki Türk öğretmenlerin maaşlarına yakın bir ücretle çalışmak istediklerini dile getiriyor. Bu kapsamda öğretmenler, Türk sendikasına saygı duyulmasını ve bir an önce toplu sözleşme imzalanmasını talep ediyor.