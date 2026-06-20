İtalyan Lisesi’nde uzlaşma uzun sürmedi

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Tez-Koop-İş Sendikası, görevlerine dönen 14 Türk öğretmenden ikisinin iş akdinin feshedildiğini açıklarken, öğretmenlere yönelik çeşitli baskı ve mobbing uygulamalarının yaşandığını iddia etti. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 14 Türk öğretmen 2 Şubat’ta greve çıktı. Anlaşmanın ardından ise 4 Haziran’da göreve döndüler. Açıklamada, görevlerine dönen öğretmenlerden ikisinin iş akdinin 17 Haziran’da feshedildiği ifade edildi.

ÖĞRETMENLERDEN SAVUNMA İSTENDİ

Sendika, öğretmenlerin göreve dönüşlerinin ardından çeşitli baskı ve mobbing uygulamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü. Açıklamada, din kültürü ve ahlak bilgisi ve coğrafya öğretmeni hakkında herhangi bir araştırma yapılmadan uyarı yazısı düzenlendiği iddia edildi.

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Greve katılan bazı öğretmenlerin daha önce girdikleri derslerin kendilerine verilmediği iddia edildi.

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10 Haziran’da düzenlenen 12’nci sınıf mezuniyet törenine, greve katılan öğretmenlerin davet edilmediği, okulda uygulanmaya başlanan giriş-çıkış imza sisteminin ise yalnızca Türk öğretmenleri kapsadığı ileri sürüldü.