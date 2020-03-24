MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalyadan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı
GeriDünya İtalyadan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 20:32,Son Güncelleme:/

İtalyadan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalyadan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı
Abone Olgoogle-news

Avrupa’da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı İtalya’da yaşayan Türk vatandaşları, Milano-Malpensa Havalimanından Türkiyeye dönmek için havalimanına akın etti. Türk vatandaşların tahliye sürecindeki o anlara DHA ulaştı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyaya yayılırken, Avrupa’da ise en çok İtalya’da etkili oldu. Ülkede ülkede ölü sayısı 6 bin 77’ye yükselirken, vaka sayısı ise toplam 63 bin 927 olarak kaydedildi. Türkiyenin Roma Büyükelçiliğinin İtalyada bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin başlattığı çalışma neticesinde Milano ve Romada yaşayan Türkler bu akşam yurda dönüyor.

İtalyadan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı


GECE SAAT 02.00'DE TÜRKİYE'DE OLACAKLAR

Milano-Malpensa Havalimanına akın eden Türk vatandaşları, Koronavirüsten korktuklarını Türkiyeye biran önce dönmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Emir Ateşdağlı tarafından görüntülenen Türk vatandaşları, tahliye sürecinde yanında oldukları Roma Büyükelçiliğine teşekkür etti. Türk vatandaşlarının gece 02.00da Türkiyede olacağı ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle