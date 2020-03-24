İtalyadan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyaya yayılırken, Avrupa’da ise en çok İtalya’da etkili oldu. Ülkede ülkede ölü sayısı 6 bin 77’ye yükselirken, vaka sayısı ise toplam 63 bin 927 olarak kaydedildi. Türkiyenin Roma Büyükelçiliğinin İtalyada bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin başlattığı çalışma neticesinde Milano ve Romada yaşayan Türkler bu akşam yurda dönüyor.





GECE SAAT 02.00'DE TÜRKİYE'DE OLACAKLAR



Milano-Malpensa Havalimanına akın eden Türk vatandaşları, Koronavirüsten korktuklarını Türkiyeye biran önce dönmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Emir Ateşdağlı tarafından görüntülenen Türk vatandaşları, tahliye sürecinde yanında oldukları Roma Büyükelçiliğine teşekkür etti. Türk vatandaşlarının gece 02.00da Türkiyede olacağı ifade edildi.