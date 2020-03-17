İtalya'daki akademisyenden ürküten video

İtalya’da akademik eğitimine devam eden Önen, bir video çekerek gözlemlerini aktardı. Önen İtalyanların sosyal yaşantılarına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği için bir anda vaka sayısı yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

GRİP GİBİ DEĞİL

“İtalya’da neden yayıldı; ilk vakalar tespit edildikten sonra okullarda eğitime ara verildi. Halen tatil edildi ibaresi kullanılıyor. Bir tatil durumu söz konusu değil. İtalya’da eğitime ara verilmesi öyle anlaşıldı. Aileler çocuklarını alıp alışveriş merkezlerine, hiçbir şey yokmuş gibi restoranlara gittiler, arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiler. İnanılmaz büyük bir hızla yayılabilen bir virüsten bahsediyoruz. İtalyanlar, sosyal yaşantılarına hiç bir şey olmamış gibi devam ettiği için bir anda vaka sayısı yükseldi. Hastalığın grip gibi algılanması da çok ciddi bir hata. Grip değil. Grip gibi denmesinin tek sebebi virüs kaynaklı olması ve ilacının olmaması. Çok ağır seyrediyor. Yakalanan kişi nefes darlığından yani boğularak ölüyor, nefes alamayarak hayatını kaybediyor. Evet ölenlerin çoğunluğu yaşlı. Ama bu gençlerin hayatlarını kaybetmediği anlamına gelmiyor. İşin en kötüsü özellikle genç nüfus ortalıkta dolandığı sürece bu virüsü birinden alıp diğerine götürecek demektir. Alışveriş merkezinde bir kişinin bile virüs taşıması, oradaki yüzlerce, binlerce insana bulaştırabilmesi demek.”

SOLUNUM SİSTEMİ İFLAS EDER

Video sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ‘boğularak ölme’yi uzmanına yorumlattık. Virüsün hastalara etkilerini ve nasıl ölüme yol açtığını anlatan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz durumu şöyle açıkladı: “Bu virüs zatürreeye sebep olduğu için akciğerde ödeme sebep oluyor. Ciğerlerde su birikimi oluyor. Bu da nefes almayı engelliyor. Nefes düzeni bozuluyor. Solunum sistemi iflas ediyor. Bu durum da boğulma etkisi yapar. Hastalar bu şekilde hayatını kaybeder. Zatürree kaynaklı rahatsızlıkların bazılarında bu tip ölümler olabiliyor. Her hastada bu şekilde sonuçlanmıyor. Ne kadar erken müdahale edilir, yoğun bakıma alınırsa kurtarma ihtimali artar. Herkesin bağışıklık sisteminin gücü ayrı.”