İtalya’da birincilik getiren proje

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Eco Team’i oluşturan öğrenciler cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinin dolu ya da boş olmasına bakılmaksızın her gün çöp kamyonları tarafından boşaltıldığını gözlemledi. Yazılım geliştirmeyi ve konteynerlere yerleştirecekleri çiplerle doluluk oranlarını görebilmeyi hedeflediler. Çöp kamyonları bütün konteynerlere uğramak yerine sadece yüzde 50 ve üzerinde doluluğu olanlara uğrayacak ve hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak.

Eco Team, 10’uncu sınıf öğrencileri Yunus Emre Turgut ile Enes Uçak, 11’nci sınıf öğrencileri Sudenaz Güneşgör, Zeynep Güldeniz Nişancı, Erhan Silsüpür ve son sınıfta okuyan Memduh Türk’ten oluşuyor. Fikir bilişim öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan’ın ‘yapay zekâ ve makine öğrenmesi’ dersinde öğrencilerine, ‘çevre için neler yapabiliriz’ sorması sonrasında ortaya çıktı. Ekip, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün mesleki eğitim akreditasyonuna dahil olarak Ulusal Ajans’tan aldıkları hibe ile İtalya’daki yarışmaya katıldı. Arslan, “Öğrencilerimizin 10 yıllık bir planı var şimdiden. İlk yıl projeyi doğru yürüterek belediyelerle işbirliği yapmak. İkinci yıl daha kapsamlı bir yazılım hazırlama. Üçüncü yılda 1 milyon konteynere ulaşmak ve 10’uncu yılda pazar lideri olmak” dedi.

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