×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İtalya’da 2 Türk tüfeklerle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Barış Boyun#İtalya#Tüfek
İtalya’da 2 Türk tüfeklerle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 07:00

İtalya’nın başkenti Roma’nın kuzeyinde yer alan Viterbo’da gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı Santa Rosa Festivali öncesi iki Türk vatandaşı uzun namlulu silahlarla yakalandı.

Haberin Devamı

Olayın mafya bağlantısı araştırılıyor. İtalyan ‘Il Messaggero’ gazetesinin haberine göre Viterbo savcılığı, şüphelilere yasadışı silah bulundurmak suçundan dava açtı.

BARIŞ BOYUN BAĞLANTILI İDDİASI

Haberde gözaltına alınan iki kişinin, ocak ayında İtalya’da yakalanan ve iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Boyun da Mayıs 2024’te Viterbo’ya bağlı Bagnaia köyünde yakalanmıştı. Şüphelilerin Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldıkları tespit edildiği aktarıldı.

Başbakan Giorgia Meloni de gözaltına alınan kişilerin tören sırasında kalabalığa ateş açmayı planladığı iddiasına yer veren bir gazete kupürünü sosyal medyada paylaşarak güvenlik güçlerini tebrik etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barış Boyun#İtalya#Tüfek

BAKMADAN GEÇME!