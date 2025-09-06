İtalya’da 2 Türk tüfeklerle yakalandı

Haberin Devamı

Olayın mafya bağlantısı araştırılıyor. İtalyan ‘Il Messaggero’ gazetesinin haberine göre Viterbo savcılığı, şüphelilere yasadışı silah bulundurmak suçundan dava açtı.

BARIŞ BOYUN BAĞLANTILI İDDİASI

Haberde gözaltına alınan iki kişinin, ocak ayında İtalya’da yakalanan ve iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Boyun da Mayıs 2024’te Viterbo’ya bağlı Bagnaia köyünde yakalanmıştı. Şüphelilerin Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldıkları tespit edildiği aktarıldı.

Başbakan Giorgia Meloni de gözaltına alınan kişilerin tören sırasında kalabalığa ateş açmayı planladığı iddiasına yer veren bir gazete kupürünü sosyal medyada paylaşarak güvenlik güçlerini tebrik etti.